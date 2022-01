Philippe Sands bei Literaturverein St. Johann zu Gast

St. Johann i. T. – Im Rahmen der Serie „Menschen, die bewegen“ des Literaturvereines St. Johann ist am 10. Jänner um 19.30 Uhr der britische Menschenrechtsanwalt Philippe Sands zu Gast in der Alten Gerberei.

Er hat über die Geschichte des SS-Offiziers Otto Wächter und dessen Frau Charlotte das Buch „Die Rattenlinie“ geschrieben. Im Mittelpunkt stehen Leben, Flucht und Tod von Otto Wächter, Spross einer angesehenen österreichischen Familie, zunächst Jurist in Wien und ab 1939 NS-Gouverneur von Krakau bzw. ab 1942 von Galizien. Nach 1945 als Massenmörder gesucht, gelingt ihm die abenteuerliche Flucht in den Vatikan unter den Schutz des Bischofs Hudal. Doch bevor er sich über die so genannte „Rattenlinie“ nach Argentinien absetzen kann, stirbt er 1949 überraschend. Ihre letzte Ruhestätte haben er und seine Frau auf dem Friedhof in Fieberbrunn gefunden. Das Gespräch, das auf Englisch und Deutsch stattfindet, wird von der Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München, Dr. Mirjam Zadoff, moderiert. Passagen aus dem Buch wird der Schauspieler Peter Arp vom Schauspielhaus Salzburg lesen.