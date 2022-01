Theatermacher aus See auch in schwierigen Zeiten aktiv

Wie die meisten Kulturschaffenden hat die Pandemie auch das erfolgreiche Amateur-Ensemble von See Theater (früher Heimatbühne See) vor schwierige Rahmenbedingungen gestellt. Einige Darsteller mussten in den vergangenen Wochen in Quarantäne. Der Flyer mit der Premiere-Ankündigung für 6. Jänner war bereits gedruckt, als Spielleiter Albert Tschallener vor wenigen Tagen die Reißleine ziehen musste. „Wir hoffen sehr, dass wir unsere neue Komödie am 20. Jänner und dann jede Woche am Donnerstag bis Ostern aufführen können“, sagte der Spielleiter gestern am Dreikönigstag. „Immer vorausgesetzt, die Behörde erlaubt den Theaterbetrieb.“