Corona-Infektion eine „Katastrophe": Impfappell an chronisch Kranke

Innsbruck – Seit 15 Jahren behandelt Herbert Tilg eine Patientin mit einer Autoimmunerkrankung. Und bisher habe sie auch stets auf seinen Rat vertraut, erzählt der Direktor der Inneren Medizin I an der Med-Uni Innsbruck. Wenn es allerdings darum geht, dass die Frau sich gegen das Coronavirus impfen lässt, dann beißt sich der erfahrene Mediziner mit seinen Argumenten die Zähne aus. „Sie hat mir gesagt, dass sie so viel Negatives im Internet über die Impfung bei chronisch Kranken gelesen hat, dass sie sich nicht impfen lassen will“, erzählt Tilg – jahrelange Vertrauensbasis hin oder her.