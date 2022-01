Klammer-Film bis „Totenfrau“: 2021 hatte über 600 Drehtage in Tirol

Innsbruck – Über 600 Drehtage und 5,5 Mio. Euro an produktionsbedingten Ausgaben im Zuge von Filmproduktionen zählt Cine Tirol für das abgelaufene Jahr 2021. Zu den 61 Spiel- und Dokumentarfilmen bzw. Serienproduktionen, die in Tirol gedreht wurden, gehören u. a. das Biopic „Klammer – Chasing the Line“ oder die Thriller-Serie „Euer Ehren“, für die Tobias Moretti und Ursula Strauss in Innsbruck vor der Kamera standen. Die Produktion soll in ORF 2 als Dreiteiler zu sehen sein, Starttermin gibt es bisher noch keinen.