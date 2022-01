Gemeindereferent Tratter: „Gemeinderatswahl findet statt“

Trotz der steigenden Corona-Infektionen und der anrauschenden Omikron-Welle werden die Gemeinderatswahlen wie geplant stattfinden. Das stellt Gemeindereferent LR Hannes Tratter (VP) gegenüber der TT klar. Die NEOS hatten bereits im November eine Absage gefordert. „Eine Verschiebung der Wahl kann ich dezidiert ausschließen – die Wahl wird am 27. Februar stattfinden. Es gibt – sowohl hinsichtlich des Wahlkampfes als auch der Wahlen an sich – ausreichend Möglichkeiten, diese abzuwickeln – mit entsprechenden Präventionskonzepten, Briefwahl oder Online-Veranstaltungen.“

Tratter verweist in diesem Zusammenhang auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Kärnten im Februar vergangenen Jahres. „ Sie hat gezeigt, dass ein guter und reibungsloser Ablauf möglich ist. Gerade im heutigen digitalen Zeitalter und vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie werden alternative Umsetzungsmöglichkeiten immer wichtiger.“ Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die zahlreichen Gemeinderäte seien ein Garant dafür, dass die Wahlabwicklung wie schon in den vergangenen Jahren perfekt funktionieren werde. In den nächsten Wochen sollen darüber hinaus vor allem die Briefwahl offensiv beworben und die Gemeinden dafür stärker sensibilisiert werden.