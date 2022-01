Zweites Album der „Familie Lässig“: Gegenwart im Schüttelreim

Innsbruck – Wenn uns eine Musikrichtung seit Jahrzehnten die heile Welt vorgaukelt, dann ja wohl der Schlager. Was wurde da schon atemlos von einer neuen Liebe und dem neuen Leben gesäuselt. Vorgaukeln will Gunkl im neuen Album seiner Familie Lässig nichts. Auch wenn der fromme Wunsch und Schüttelreim „Eine heile Welt, die eine Weile hält“, der den Longplayer eröffnet, doch zur Schlager-Hookline taugt. Aber keine Angst, „Eine heile Welt!“ (mit Ausrufezeichen!) lädt weder zum Schunkeln noch ist es ein Corona-Album. Auch wenn sich das mit der heilen Welt ob der unheilen da draußen wahrscheinlich mehrere wünschen würden.

Bis heute ist viel geschehen, kein Grund, sich die Laune verderben zu lassen. Munter tänzelt die Gruppe in zwölf Songs zwischen Indie und Pop, nie allzu düster, nie ganz feel-good. Lässig touchiert sie da und dort den Sound von früher, um sich später wieder in der Gegenwart zu treffen.

Alles ist potenziell besingbar, zunächst Ca-Ca-„Catharina“– eine zuckersüß vertonte Liebeserklärung von Clara Luzia an ihre Partnerin Catharina Priemer-Humpel –, dann der „Besserwisser“, der zwar nicht viel weiß, aber zu allem eine Meinung parat hat. An dieser Stelle scheint dann doch einmal Corona durch – ohne explizit genannt zu werden. Spätestens mit dem unerschütterlichen „Irgendwann wird’s wieder Sommer“ (im Song „Sommer“) sind die dunklen Wolken wieder weggeblasen. Düster wird es nochmal mit „Nur Nachts sind alle Schaukeln frei“ – ein Duett, das in großen Schritten daherkommt, von dem am Ende aber nicht viel hängenbleibt.