Tournee-Zeugnis: Nach dem schlechtesten Start zurück in der Erfolgsspur

Erlösung: Die ÖSV-Adler freuen sich mit Daniel Huber (rosa Helm) über den Sieg in Bischofshofen.

Bischofshofen – Endlich sind die ÖSV-Adler auf die so genannte Welle gekommen. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen rehabilitierte sich die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Widhölzl und ließ die Tournee zum Finale in einem neuen Licht erscheinen.