Forscher entdeckten exzentrischen "Sub-Neptun"-Exoplaneten

Die Wissenschafter haben mit äußerst komplizierten Methoden eine Umlaufzeit des Exoplaneten von 35 Tagen errechnet. Da rote Sterne viel kühler sind als unsere Sonne, wäre in diesem Abstand vom Wirtsstern flüssiges Wasser möglich, was die Entstehung von Leben ermöglichen würde.

TOI-2257 b sei gut positioniert und eines der attraktivsten Sub-Neptun-Ziele für weitere Beobachtungen. "Insbesondere könnte der Planet auf Anzeichen von Merkmalen wie Wasserdampf in der Atmosphäre untersucht werden", sagt Nicole Schanche vom Center for Space and Habitability CSH der Universität Bern. Sie ist Erstautorin einer Studie über den neu entdeckten Exoplaneten, die vor kurzem in der Fachzeitschrift "Astronomy & Astrophysics" veröffentlicht wurde.