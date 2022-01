46-Jähriger stach vor Wohnhaus in Wien-Floridsdorf auf Ex-Frau ein

Wien – Ein 46-jähriger Mann hat am Donnerstag in Wien-Floridsdorf seine Ex-Frau mit Messer einem attackiert, als diese kurz nach 16.30 Uhr gerade von einer Polizeistation nach Hause zurückgekehrt war. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 41-Jährige hatte zuvor die Polizei alarmiert, da sie ihr Ex-Mann bedroht haben soll. Von den Beamten wurde die Frau dann zur Inspektion gebracht und einvernommen.

Als die alarmierten Polizisten nach dem Anruf der Frau bei ihrer Wohnadresse eintrafen, war der Verdächtige bereits wieder verschwunden, jedoch wurde er von den Beamten telefonisch erreicht und ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot über ihn ausgesprochen. Das hinderte den 46-Jährigen nicht daran, seine Ex-Frau bei ihrer Heimkehr vor ihrem Wohnhaus mit mehreren Messerstichen schwer zu verletzen. Zeugen alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Laut Berufsrettung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht und dort in einem Schockraum behandelt, sie war jedoch nicht in Lebensgefahr.