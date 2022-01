Tiroler Naturbahnrodler zwischen Routine und jugendlicher Leichtigkeit

Während Thomas Kammerlander (oben) ab heute in seinem „Wohnzimmer“ seinen fünften Gesamtweltcupsieg jagt, möchte der Sellrainer Rohdiamant Riccarda Ruetz weiter geschliffen werden. © ÖRV/Jennewein

Umhausen – Die Elite der Naturbahnrodler startet am Samstag auf der Grantaubahn in Umhausen etwas später als in den vergangenen Jahren in den Weltcup. Und für Lokalmatador Thomas Kammerlander soll es sich gleich doppelt auszahlen, dass die neue Saison auf seiner Heimbahn ihren Lauf nimmt. Denn bereits am kommenden Wochenende findet erneut ein Weltcup im „Wohnzimmer“ des Ötztalers statt. „Das ist sicher kein Nachteil“, weiß auch Bruder und Trainer Gerald Kammerlander.

🔴📽️ Livestream Samstag, 8. Jänner: 09.30 Uhr: Beginn Livesendung

Vorberichte, Trainingsergebnisse, Interviews

10 Uhr: 1. Wertungslauf Damen

11 Uhr: 1. Wertungslauf Doppelsitzer

11.45 Uhr: Finallauf Damen

12.45: Finallauf Doppelsitzer Kommentatoren: Martin Böckle/Gerhard Mühlbacher

Der vierfache Gesamtweltcupsieger, der ebendort im Februar 2021 seine Karriere mit dem ersten Weltmeistertitel krönte, dachte bis zum Sommer laut über ein Karriereende nach. Kammerlander stellte die Rodel aber noch nicht ins Eck und jagt stattdessen Triumph Nummer fünf. In der vergangenen Saison hatte diesem Ziel schließlich nicht nur der steirische Gesamtweltcupsieger Michael Scheikl einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern auch ein anderer übermächtiger Gegner: Corona. Statt auf seinem Schlitten saß der 31-Jährige damals während der ersten beiden Weltcups in Quarantäne. Positiv soll im am Sonntag stattfindenden Herren-Einzel nur die Zeit sein. Kammerlander gewann am Freitag jedenfalls beide Trainingsläufe.

Bereits heute rasen die Damen über die legendäre Bahn, die zuletzt traditionell das Weltcup-Finale beheimatete. Und im Schatten der Oberösterreicherin Tina Unterberger hofft eine 17-jährige Sellrainerin auf den großen Durchbruch. Riccarda Ruetz übernahm zuletzt durch den Weltcupsieg in Latzfons im Junioren-Bereich den Platz an der Sonne. Und nach den Gesamträngen 18 (2020) und elf (2021) soll in der allgemeinen Klasse eine weitere Verbesserung her. „Sie hat langfristig das Potenzial für die Welt-spitze“, betonte Gerald Kammerlander, um zugleich den Ball flach zu halten: „Ihr Fokus soll noch auf dem Juniorenbereich liegen.“

Im Doppelsitzer möchten die Cousins Fabian und Simon Achenrainer (Ried im Oberinntal) weiter für Furore sorgen. Tirol lechzt mittelfristig nach neuen Aushängeschildern – und die Kandidaten stehen in den Startlöchern.