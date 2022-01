Filiale aufgelöst: Schwazer stehen vor leerer Bank

Schwaz – Das neue Jahr begann für zahlreiche Schwazer mit einer verschlossenen Tür. Nämlich jener zur Filiale der Bank Austria in der Bezirkshauptstadt. „Zum Jahreswechsel hat sich die Filiale in Luft aufgelöst. Bescheid gegeben hat man mir oder anderen Kunden aber nicht“, beschwert sich eine Schwazerin. Die Räume wurden leergeräumt, der Schriftzug samt Logo an der Fassade abmontiert.