MG Marvel R im Test: Mein wunderbarer Freund Marvel

Und steigert sich weiter im Innenraum. Dort trifft man auf eine geradezu luxuriös ausstaffierte Lounge, die bedienungsmäßig den Weg in die Moderne weist. Das Verarbeitungsniveau des Innenraums weist da ganz klar in die automobile Premium-Liga. Gekonnt vermischen die Chinesen in der getesteten Performance-Version Leder, hochwertigen Kunststoff und Metall-Applikationen. Der Sitzkomfort auf den klimatisierten und elektrisch verstellbaren Sitzen geriet erstklassig. Der zentrale 19,4-Zoll-Bildschirm ist ein Hingucker. Allerdings auch zwangsläufig. Denn praktisch alles wird hier über Berührung gesteuert. Nicht immer spricht das System beim ersten Tippser an. Wie bei vielen anderen Konkurrenten stellt diese Art von Bedienung nur optisch einen Fortschritt dar.