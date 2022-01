„Hi5“ in der Innsbrucker Spitalskirche: Besinnen aufs Wesentliche

Das Quartett „Hi5“ gab am Dreikönigstag ein exklusives Konzert vor 100 ZuhörerInnen in der Spitalskirche in Innsbruck.

Innsbruck – Seit 2013 organisiert der Kulturverein „LoR. Legends of Rock“ regelmäßig Konzerte für heimische Acts in Innsbruck und Umgebung. Mit der Reihe „Around The Block“ konzentriert sich der Verein zusätzlich auf Orte, die sich nicht sofort als klassische (Rock-)Konzert-Locations entpuppen. Am Dreikönigstag holte „LoR.“ die Tiroler Formation Hi5 etwa in die Innsbrucker Spitalskirche – für ein exklusives Konzert vor ganz genau 100 ZuhörerInnen.