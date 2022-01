Kuga PHEV: Auf dieses Hybrid-SUV fährt Europa ab

Innsbruck – Mit dem neuen Kuga dürfte Ford den Geschmack des europäischen Publikums relativ gut getroffen haben. Fesch, modern, halbwegs kompakt, geräumig und leistbar – so ein SUV spricht viele Autokäufer an. Betrachtet man den Kuga PHEV, also die Plug-in-Variante, welche man zum Benziner per Kabel mit Strom aufladen kann, so handelte es sich 2021 sogar um den meistverkauften Plug-in-Hybrid-Pkw Europas.