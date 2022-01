Famose Schwedin Hector gewann bei ÖSV-Enttäuschung in Kranjska Gora

Kranjska Gora – Für Österreichs Ski-Frauen bleibt der Riesentorlauf eine Baustelle. Beim Sieg der formstarken Schwedin Sara Hector in Kranjska Gora büßte Katharina Truppe als Elfte und beste Österreicherin ihr bestes Ergebnis vor Augen noch sieben Plätze ein. Hectors dritter Weltcup-Erfolg fiel am Samstag beeindruckend aus: Mit zweimal Laufbestzeit distanzierte sie Tessa Worley und Marta Bassino um eine Sekunde – und entriss Mikaela Shiffrin (7.) das Trikot der Disziplinführenden.

Haaser fuhr nach "nicht so witzigen" Tagen, in denen sie im Kader außen vor geblieben war, mit dem besten RTL-Ergebnis in diesem Winter gegen die eigenen Zweifel an. "Die Motivation schnell Ski zu fahren ist wieder zurück", sagte die Tirolerin. Ihre starken Trainingsleistungen sah sie zwar nicht ganz bestätigt. "Aber ich merke, dass es in die richtige Richtung geht und gewisse Schwünge ganz gut sind."