Tiroler Bergsteigerin bei Lawinenabgang in Argentinien schwer verletzt

Die 2750 Meter hohe "Guillaumet-Spitze" – an dessen Fuß das Unglück geschah – gilt als anspruchsvoller Kletterberg nahe der weltbekannten patagonischen Bergikone Fitz Roy (im Bild).

El Calafate, Innsbruck – Bei einem Lawinenabgang in Argentinien wurde eine Tiroler Alpinistin schwer verletzt. Die junge Frau, die aus Kärnten stammt und in Innsbruck lebte, war am Donnerstagnachmittag mit zwei deutschen Bergkameraden im Bergmassiv des 3405 Meter hohen Fitz Roy unterwegs, als sie von Schnee und Geröll überschüttet wurde. Dabei starb ihr 29 Jahre alter Begleiter aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen.