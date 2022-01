Bundespräsidentenwahl: SPÖ und ÖVP hatten meistens Kandidaten

2022 sind Gemeinderatswahlen und die Kür des Bundespräsidenten auf der Agenda. Am 26. Jänner 2023 endet die Amtsperiode von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ergo ist im Herbst 2022 das Staatsoberhaupt zu küren. 2022 stehen vier Gemeinderatswahlen an. Neben jenen in Waidhofen an der Ybbs und Krems die Kommunal- und Bürgermeisterwahlen in Tirol – im Februar –, die im Burgenland (Anfang Oktober).