„Die Ärztin“am Burgtheater: Zeitgeist im müden Bühnenstrohfeuer

Wien – Was kann man alles in ein Theaterstück packen? Zu viel. Das Burgtheater führt mit Robert Ickes „Die Ärztin“ gerade den so wenig erfreulichen wie überzeugenden Beweis. Dabei ist der britische Theatermacher Robert Icke „bekannt für seine aufsehenerregenden Überschreibungen und Inszenierungen klassischer Texte. In seinen Bearbeitungen sucht er nach den radikalen Impulsen des Originals im Kontext seiner Zeit, um sie für ein heutiges Publikum erlebbar zu machen“, verheißt man Marketing-korrekt auf der Burgtheater-Homepage.

Uraufgeführt wurde „Die Ärztin“ 2019 in London. Robert Icke inszenierte damals selbst, so wie jetzt auch die deutschsprachige Erstaufführung. Sophie von Kessle tritt in Wien als Professor Ruth Wolff an und in Bernhardis Fußstapfen. Sie leitet eine Privatklinik, die sich auf die Erforschung von Alzheimer spezialisiert hat. Sie ist eine Koryphäe, die forsch, autoritär, mit rücksichtsloser Härte ihrer beruflichen Mission alles unterordnet. Als sie einem Priester den Zutritt verweigert, der einer nach einer missglückten Abtreibung im Sterben liegenden minderjährigen Tochter von Katholiken die letzte Ölung spenden möchte, entbrennt der zentrale Konflikt: Dr. Wolff ist Jüdin. Bald steht ihr der Kollege Roger Hardiman, ein Erzkatholik, als erbitterter Widersacher gegenüber. Die Empörung kocht über, natürlich vor allem in den sozialen Netzwerken, auch die Medienwelt greift dankbar zu. Damit nicht genug, stopft Icke zu dieser Ausgangslage noch an virulenten Konfliktthemen dazu, was sich finden lässt: Antifeminismus, Gleichberechtigung, die Abtreibungsfrage, Rassismus, Medizinethik, ein paar soziale Troubles, dazu hat Ruth Wolff eine pubertierende Tochter zu Hause, die ihre ersten sexuellen Erfahrungen macht … Und am Ende steht auch noch der Selbstmord von Wolffs Partner. Oder Partnerin. Denn Icke lässt die Rollenbilder verschwimmen. Männer spielen Frauen, Weiße spielen Schwarze und umgekehrt.