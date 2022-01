44-Jähriger kam abends in Fulpmes von Piste ab: Schwer am Kopf verletzt

Fulpmes – Ein folgenschwerer Sturz ereignete sich am Sonntag gegen 20.14 Uhr auf einer Skipiste in Fulpmes: Ein 44-jähriger Österreicher kam auf einem Flachstück von der Piste ab, stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck eingeliefert. Nach derzeitigem Erhebungsstand liegt kein Fremdverschulden vor. (TT.com)