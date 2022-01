Wieder nichts: Die Innsbrucker Haie müssen weiter pausieren

Innsbruck – Was fast zu erwarten war, wurde gestern bereits am frühen Nachmittag zur Gewissheit: Nach der Absage des Heimspiels gegen den Villacher SV fällt auch das für heute geplante Gastspiel bei den Graz 99ers aufgrund „medizinischer Vorsichtsmaßnahmen“ ins Wasser. Der Corona-gebeutelte HC Innsbruck muss in der ICE Hockey League also weiter pausieren, was mit Blick auf die dünne Personaldecke nicht die schlechteste Nachricht war.