Vierter Saisonsieg! Tirolerin Egle bei Weltcup in Sigulda nicht zu schlagen

Sigulda - Madeleine Egle hat am Sonntag ihren bereits vierten Weltcupsieg in dieser Saison gefeiert. Die 23-jährige Tirolerin gewann nach der Olympia-Generalprobe in Yanqing sowie in Altenberg und dem Sprint in Innsbruck nun auch in Sigulda und liegt damit in der Gesamtwertung an der zweiten Stelle. Als Draufgabe gelang ihr im Sprint der dritte Rang, womit sie in der Gesamtwertung bis auf 72 Punkte an die führende Deutsche Julia Taubitz herankam.