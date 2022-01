Luxus-Domizil St. Barth: Superreiche feiern auf kleiner Insel große Partys

Innsbruck – Keine Masken, wenig Körperhüllen, aber viel Sonne, Spaß und noch mehr Partys – für die Superreichen und Superschönen ist die Corona-Krise zurzeit mal wieder kein Problem. Viele von ihnen urlauben dafür in der Karibik auf der Insel Saint-Barthélemy, meist nur St. Barth genannt. Und das lediglich 21 Quadratkilometer große französische Antilleneiland mit 22 Traumstränden zieht die Promi-Elite an wie der Mond das Meer für den Gezeitenwechsel.

Gehen der Multi-Milliardär und seine angeblich frisch Verlobte an Land, treffen sie in den schicken Bars und mondänen Geschäften auf weitere sehr bekannte Gesichter. Derzeit erholen sich auch die Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio und Uma Thurman dort. Ebenso nimmt sich US-Popstar Dua Lipa dort eine Auszeit, wo eine Villa für eine Wochenmiete ab 10.000 Euro zu haben ist. Mit Privatstrand ist allerdings der dreifache Preis zu berappen. Für eine Hotelsuite wird man pro Nacht um 3000 Euro erleichtert.

Bis Ende Jänner ist Hochsaison auf der Luxusinsel, die im September 2017 vom verheerenden Hurrikan „Irma“ verwüstet wurde. Damals wurden Millionärsvillen ebenso zerstört wie Hotels und der Hafen, der rings um die Hauptstadt Gustavia liegt. Doch längst ist an dem Ort, wo große Beträge nur Peanuts zu sein scheinen, alles wieder aufgebaut. Zahlreiche Jachten ankern in der Bucht. Rockstars, Models, Sportler und Oligarchen genießen das herrliche Wetter sichtlich.

Unter ihnen auch die 43-jährige Sylvie Meis. Die in Hamburg lebende Moderatorin kehrte den kalten Tagen in Deutschland den Rücken zu und postet lieber ein Foto nach dem anderen auf Instagram aus dem Promi-Hotspot. Natürlich immer in einem anderen heißen Bikini. Begleitet wird die gebürtige Niederländerin von Göttergatte und Künstler Niclas Castello. „Verträumter erster Sonntag im Jahr 2022 in der Karibik“, schreibt Meis zu einem Bikini-Video vergangene Woche.