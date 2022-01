Leiche eines Kleinkindes auf Naxos an Land gespült

Athen – Fast zwei Wochen nach dem Untergang von Booten mit Geflüchteten haben die Behörden in Griechenland Leichen in der Ägäis entdeckt. Dies sagte ein Sprecher der griechischen Küstenwache am Sonntag im Staatsrundfunk. Am Vortag war die Leiche eines etwa drei Jahre alten Kindes an einem Strand der Insel Naxos entdeckt worden. In den vergangenen drei Tagen waren zudem vier weitere Leichen gefunden worden.