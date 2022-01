Regierung in Klausur, Bauern-Wahl vor Absage

Die schwarz-grüne Landesregierung wird am Mittwoch und Donnerstag in Hopfgarten ihre Themen für das erste Halbjahr abstecken. Im Mittelpunkt steht dabei einmal mehr die Bewältigung der Corona-Krise, dazu geht es aber auch um das Dauerthema „leistbares Wohnen“ und die Pflege. Es ist die vorletzte Klausur von Schwarz-Grün vor der Landtagswahl Anfang 2023. Die bevorstehenden Gemeinderatswahlen am 27. Februar dürften ebenfalls intensiv diskutiert werden, schließlich will die Landesregierung in den nächsten Wochen die Briefwahl für den kommunalen Urnengang forcieren.