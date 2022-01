Dorfgeschichte: 1000 gewichtige Seiten zur Gemeinde Vomp

Vomp – Es ist eine wahrlich „gewichtige“ Dorfgeschichte, die seit Kurzem über die Gemeinde Vomp vorliegt. Als Bettlektüre ist sie wohl nicht geeignet – die zwei Bände umfassen rund tausend Seiten und wiegen 4,25 kg. Band 1 spannt die Geschichte von den ersten Vompern bis ins Jahr 1900, der zweite Band liefert die Fortsetzung bis heute. Apropos erste Vomper: Zumindest nachgewiesen sind diese ab dem 13. vorchristlichen Jahrhundert. Aus dieser Zeit stammt nämlich ein spätbronzezeitliches Brandgräberfeld, das im Jahre 1989 in Fiecht-Au entdeckt und in den Jahren 2005 bis 2016 freigelegt wurde. Bis zur ersten urkundlichen Erwähnung als „Fonapa“ im Jahre 930 floss allerdings noch viel Wasser den Inn hinunter. Damals bestand schon eine erste Kirche – deren Fundamente entstanden in der Zeit zwischen 750 und 900. Mit P. Thomas Naupp wurde ein profunder Kenner der Kirchengeschichte ins Boot geholt. Der ehemalige Stiftsarchivar und -bibliothekar hat dieses Kapitel auf fast 400 Seiten fachkundig aufgearbeitet. Vomp war ja „Urpfarre“, der – kirchlich – bis 1645 das ab dem 15. Jahrhundert weit größere Schwaz unterstand. Auf Vomper Gebiet steht ja auch das Stift Fiecht, außerdem befindet sich am Vomperberg das Zentrum der Grals-Bewegung.