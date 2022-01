Feuerwehren bereiten sich in Osttirol auf Waldbrände vor

Lienz – Die massiven Waldschäden durch Sturm- und Nassschneekatastrophen in den letzten drei Jahren haben in Osttirol auch das Risiko für Waldbrände stark steigen lassen. „Unsere Feuerwehren bereiten sich vor, um im Ernstfall gerüstet zu sein“, sagt Johann Obererlacher aus Obertilliach, der am vergangenen Freitag zum neuen Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter für den Bezirk Lienz gewählt worden ist. Die fehlende Vegetation habe wesentlich trockenere Böden zur Folge. „Es gilt, unsere Mannschaften im Umgang mit der speziellen Ausrüstung dafür zu schulen.“