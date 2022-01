TT-Analyse: Allerwelts-Holding namens Lebensraum Tirol

Landeshauptmann Günther Platter (VP) muss sich endlich von Schlagwörtern trennen. Mit „Tirol – der begehrteste Kraftplatz der alpinen Welt“ preist sich etwa die Lebensraum Tirol Holding als Dachgesellschaft für Agrarmarketing, Tirol Werbung und Standortagentur selbst an. Zehn Millionen Euro werden heuer für Projekte ausgegeben, 2023 sind es 15 Mio. Euro. Viel Geld fließt also in die von der schwarz-grünen Landesregierung als Denk- und Zukunftswerkstatt bezeichnete Gesellschaft. Und was kommt heraus? Bisher nicht viel, obwohl die Herausforderungen von Tag zu Tag größer werden.