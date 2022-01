Die Freude kam bei Naturbahnrodler Kammerlander mit Verspätung

Und so kam es, dass der Weltmeister, der als vorletzter Starter in die Entscheidung gegangen war, nach dem Zieleinlauf bereits abwinkte – zu stark schien der Führende Alex Gruber zu sein. Doch auch dem Südtiroler gelang auf der selektiven Bahn keine fehlerfreie Fahrt, und so durfte am Ende doch einmal mehr der Lokalmatador jubeln: „Das war ein Kampf auf Biegen und Brechen. Heute war das Glück auf meiner Seite.“ Für den zweiten Bewerb in einer Woche, ebenfalls in Umhausen, gilt es nun, am Material weiterzutüfteln: „Bis dahin werde ich mich auf jeden Fall steigern müssen.“