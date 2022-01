Covid-Kontrollen: „Aktion scharf“ der Polizei gegen „Unbelehrbare“

Wien – ÖVP-Innenminister Gerhard Karner hat wissen lassen, die Covid-Kontrollen der Polizei zu intensivieren. Die „Aktion scharf“ solle auch eine „Aktion Fairness“ gegenüber dem Gros der Bürger sein, das sich an die Schutzmaßnahmen halte. Die „Aktion scharf“ richte sich an die „wenigen Unbelehrbaren“.

Für „verstärkten Kontrolldruck“ sollen Bereitschaftseinheiten sowie Polizistinnen und Polizisten in Zivil sorgen. Für den Handel wird es Empfehlungen geben, „wie Kontrollen sicher umgesetzt werden können“. Die dortigen Mitarbeiter seien gefordert, etwa dahingehend, gefälschte Impf-Nachweise zu erkennen, detto beim Umgang mit „renitenten Kunden“.

📽️ Video | Karner kündigte „Aktion scharf" gegen „Unbelehrbare" an

Den Schwerpunkt der Kontrollen werde es ab heute in der Gastronomie, dem Handel und „touristischen Hotspots“ geben. Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, hat angekündigt, Betreiber ob deren Verpflichtung zur Kontrolle der Kunden zu kontrollieren. In jedem Bezirk werde es Streifen geben, die schauen, ob die Vorgaben eingehalten werden. Knapp 30.000 Beamte würden „in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich tätig“, sagte Ruf. Zudem sollten Polizistinnen und Polizisten als Vorbilder agieren, künftig „im Streifendienst eine FFP2-Maske tragen“.

Am gestrigen Vormittag hat es eine Online-Konferenz mit den Leitern aller hiesigen Sicherheitsbehörden gegeben, um ein „abgestimmtes und für ganz Österreich einheitliches Vorgehen“ zu vereinbaren, berichtete Ruf. Ab heute gilt FFP2-Maskenpflicht auch im Freien, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Auch das will die Polizei kontrollieren, etwa in Fußgängerzonen, bei Haltestellen und Warteschlangen.