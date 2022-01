EU und USA weiten Sanktionen gegen Nicaragua aus

Brüssel – Die EU und die USA haben ihre Sanktionen gegen Unterstützer des nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega erneut ausgeweitet. Betroffen von den neuen Strafmaßnahmen aus Brüssel sind sieben Personen und erstmals auch drei Organisationen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein sollen, wie aus einem am Montag veröffentlichten Beschluss hervorgeht. Die US-Sanktionen betreffen unter anderem Verteidigungsministerin Rosa Adelina Barahona De Rivas.

Zudem werden zwei führende Militärvertreter und vier Führungskräfte staatlicher Unternehmen sanktioniert, wie das Finanzministerium in Washington mitteilte. Das US-Außenministerium erklärte, zudem seien die nötigen Schritte eingeleitet worden, um wegen der Untergrabung der Demokratie in Nicaragua 116 Vertretern verschiedener Regierungsstellen und Behörden die Einreise in die USA zu verbieten.