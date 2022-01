Geley in „Tirol Live“: Tiroler Privatkliniken nehmen Patienten auf

Augenblicklich werden tirolweit 122 Corona-Erkrankte in den Spitälern behandelt, 33 davon auf den Intensivstationen. Nach wie vor gibt es Wartelisten, weil längst geplante Operationen von Patienten verschoben werden müssen. Wie Landesgesundheitsdirektorin Theresa Geley betont, sollen diese Wartelisten jetzt in Zusammenarbeit mit den Privatkliniken Kettenbrücke und Hochrum, jeweils in Innsbruck, und mit der Med- alp in Mils bei Imst abgearbeitet werden. „Die Vereinbarungen sind unter Dach und Fach, vor allem Schmerzpatienten, die beispielsweise auf eine Wirbelsäulen-OP warten, könnten in den privaten Spitälern operiert werden“, sagt Geley bei „Tirol Live“.