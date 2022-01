Ein rastloser Ischgler feiert heute den 80er

Erwin Cimarolli darf auf viele bewegte Jahre in Ischgl zurückblicken. Seine ganz große Leidenschaft gilt dem Mathias-Schmid-Museum.

Ischgl – Die Einheimischen heißen Aloys, Walser, Ganahl, Zangerl oder Kurz. Mit dem italienischen Namen Cimarolli muss es sich um einen „Zugereisten“ handeln. Alt-Bürgermeister Erwin Cimarolli bestätigt: Seine familiären Wurzeln liegen im Trentino, aufgewachsen ist er in Hall in Tirol, bevor er in den 1960er-Jahren im Paznaun seine zweite Heimat gefunden und Ischgl zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht hat. Heute Dienstag rückt das offizielle Ischgl mit Bürgermeister Werner Kurz aus, um Cimarolli zum 80. Geburtstag zu gratulieren.