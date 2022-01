Trigos-Einreichung startet: Nachhaltig arbeiten, viel gewinnen

Innsbruck – Verzehnfacht haben sich die Initiativbewerbungen, gesunken ist die Mitarbeiter-Fluktuation, sagt Simon Meinschad, Geschäftsführer der Firma Hollu. Seit der Unternehmer sich für die Implementierung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in seiner Firma entschieden habe, habe er nur gewonnen. Von nicht messbaren Dingen wie „mehr Mitarbeiter-Freude“ bis hin zu ganz konkreten Preisen – etwa dreimal der Trigos, also die österreichische Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften. Und für die hat Meinschad gestern auch gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und dem Land Tirol geworben. Alle zwei Jahre wird der eigentlich bundesweite Preis auch in Tirol vergeben – die Einreichung startet jetzt.