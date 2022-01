Aus der Welt flüchten, um sie nicht verlassen zu müssen

Innsbruck – Michel Houellebecq gehört zu den Leuten, die sich und der Welt nichts mehr beweisen müssen. Michel Houellebecq, das ist längst eine Marke wie Gustav Klimt, Barbra Streisand oder Wes Anderson. Er hat seinen Stil und variiert ihn kaum. Dessen Eigenart wird gefeiert. Die Eigenartigkeiten darum herum sind verzeihlich. Schließlich ist Houellebecq nicht irgendwer, sondern eben Houellebecq: ein seltsamer Vogel und Europas wohl bekanntester Autor. Einer, der schon mal eine Jacke aus Thomas Bernhards Nachlass mitgehen lässt. Das jedenfalls hat er im Sommer 2019 beim Besuch des Bernhard’schen Vierkanthofs in Obernahtal getan. Weil die Jacke so gut passte, habe man toleriert, dass er sie nicht zurückgab, teilte Bernhards Nachlassverwaltung mit.

Das klingt nach handelsüblichem Reißer und liest sich auch so: übersichtlich ausgestaltete Unübersichtlichkeit. Im Großen droht in naher Zukunft – der Roman spielt 2026 – einmal mehr das Chaos. Im Kleinen hingegen herrscht die Langeweile: Der Protagonist Paul, ein funktionaler Funktionär im Wirtschaftsministerium, ist Anfang 50, irgendwie verheiratet, ziemlich müde – und er motzt. Über das, was in Houellebecq-Romanen meistens Gegenstand des Motzens ist: oberflächlich durchoptimierte Tage, verweichlichte Männer, Frauen, die sich ins Esoterische flüchten, und die Zweckbeziehungen und verpassten Chancen dazwischen.