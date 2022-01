EU-Verbot des Elfenbeinhandels tritt in Kraft – mit einigen Ausnahmen

Am Dienstag trat ein Gesetzespaket in Kraft, welches Importe, Exporte und EU-internen Handel von Elfenbein sehr stark einschränkt.

Brüssel – Der Handel mit Elfenbein ist in der Europäischen Union (EU) ab sofort weitgehend verboten. Am Dienstag trat ein Gesetzespaket in Kraft, welches Importe, Exporte und EU-internen Handel sehr stark einschränkt. Die EU-Kommission hatte die Maßnahmen im Dezember angenommen, nun wurden sie im offiziellen Amtsblatt der EU veröffentlicht.