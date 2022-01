Tag der Entscheidung für die Tiroler Hallenmeisterschaften

So oder so: Die heurige Auflage des beliebten Klassikers wäre eine abgespeckte Version: Statt knapp 500 Mannschaften nehmen „nur“ 305 Teams teil. Zum Handkuss kamen die Jahrgänge U15, U16 und U18, die heuer nicht ausgeschrieben wurden. Auch, um das Turnier inmitten der Pandemie zu komprimieren. Ein Tiroler Meister wird lediglich in der U13 und in der U14 ermittelt. Der Rest wird in regional geführte Bewerbe gegliedert.