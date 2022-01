WSG-Trainer Silberberger: „Spieler werden bei uns besser“

Während Felix Bacher dieser Tage bei der Grundausbildung beim Bundesheer weilt und zwei Corona-Genesene (Torjäger Giacomo Vrioni und Mario Andric) gestern gemeinsam mit dem nach seinem Kreuzbandriss rekonvaleszenten Tobias Anselm Runden drehten, hatte Neuzugang Kofi Schulz erstmals am Wattener Kunstrasen das Leder am Fuß. Der 32-jährige offensive Linksverteidiger war nach seiner Zeit in St. Pölten im Lauf der Herbstsaison auch bei der Wiener Austria im Gespräch gewesen, der Transfer kam dann aber doch nicht zustande und somit war er im Winter für die WSG frei. „Ich fühle mich wie 21 und habe mich in den vergangenen Monaten mit einem Personal Coach fit gehalten. Ich bin bereit, meine Dienste für die WSG zur Verfügung zu stellen, und will dem Trainer weitere Optionen bieten“, stellte der in Berlin geborene Routinier bei einem durchaus faszinierten Blick in die verschneiten Tiroler Berge mit der gebotenen Professionalität fest. Dass er gerne einen „Außenverteidiger mit Offensivdrang“ markiert, ist nach einigen Duellen mit St. Pölten ja klar, der WSG streut er nach dem Fast-Abstieg 2019 Rosen: „Sie haben sich seitdem großartig verbessert und sind sicher eine sehr interessante Adresse.“