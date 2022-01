„Hampelmänner machen" und „kuscheln": Empörung über Energiespar-Tipps

London – Mit skurrilen Tipps zum Energiesparen angesichts steigender Stromrechnungen hat ein britischer Anbieter für Empörung gesorgt. In einer Liste mit zehn "einfachen und kosteneffektiven Wegen, diesen Winter warm zu bleiben" hatte das Unternehmen Ovo Energy seinen Kunden unter anderem geraten, mit ihren Haustieren zu kuscheln oder Hampelmänner zu machen, wie die "Financial Times" am Dienstag berichtete.