Maria Schaffenrath will VP-Absolute in Wattens brechen

Wattens – Die "jahrzehntelange absolute Macht der ÖVP" zu brechen: So lautet das erklärte Ziel der neu gegründeten Liste "Unser Wattens", die mit Maria Schaffenrath als Spitzen- und Bürgermeisterkandidatin in die Wahlen am 27. Februar geht.

Schaffenrath, von 1994 bis 1999 Nationalratsabgeordnete des damaligen Liberalen Forums, gibt damit auf kommunaler Ebene ein Polit-Comeback - mit einer, wie sie betont, "überparteilichen" Liste. Und sie meldet sich gleich mit massiver Kritik an der Mehrheitsfraktion "Für Wattens - VP" und BM Thomas Oberbeirsteiner zu Wort: Sie lebe seit über 30 Jahren in Wattens, „noch nie war die Unzufriedenheit in der Gemeinde mit der seit Jahrzehnten von der ÖVP dominierten Politik so groß wie jetzt." Schaffenrath kritisiert "Prestigeprojekte in Millionenhöhe" und nennt hier etwa die "Betonwüste Begegnungszone", die nicht zur Belebung des Ortes beitrage, oder das Museum Wattens. Auch die Investitionen in die Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH oder die Verpachtung des Sportplatzareals an die WSG Tirol bezeichnet Schaffenrath als Beispiele für Politik, der es aus ihrer Sicht an "Transparenz und Kontrolle" fehle.