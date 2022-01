Rodlerin prallte in Achenkirch gegen Baum: schwer verletzt

Achenkirch – Beim Rodeln in Achenkirch hat sich am Dienstag eine 41-Jährige schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Frau aus Luxemburg fuhr laut Polizei am Nachmittag mit einer geliehenen Rodel ohne Helm über eine Rodelbahn ab. Im unteren Bereich verließ sie die Bahn und setzte ihre Fahrt auf einer rot markierten Skipiste fort.