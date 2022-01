Aichwalder stellt Namensliste mit dem „Fokus“ auf Imst

Stolz präsentiert GR Richard Aichwalder das Programm, das auch in Braille-Schrift vorliegt.

Imst – Derzeit sitzt GR Richard Aichwalder als SPÖ-Mandatar im Imster Gemeinderat. Am 27. Februar will er mit „Fokus Imst“ als Namensliste durchstarten. Er selbst tritt auch als Bürgermeisterkandidat an.