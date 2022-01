Klaus Denggs „Hartmuth der Deserteur": Vom Anwalt zum Autor

„Die Intention hinter meinem Buch ist, die Menschen ein bisserl – wenn auch nur mit einem winzig kleinen Anstoß – auf die geistige Welt aufmerksam zu machen, ihnen das näherzubringen“, erklärt Dengg. Er will mit seinen Worten etwas Gutes anregen und hofft, den ein oder anderen Leser mit seinen Gedanken zu erreichen, zu bereichern. „Denn wir leben in einer Gesellschaft, die materialistisch orientiert ist. Ich selbst war ja auch, wie meine Romanfigur, stets leistungsorientiert. Erst in der Pension habe ich diese Leichtigkeit entdeckt“, sagt der 70-Jährige.

Mit dem Titelhelden Hartmuth schafft er eine heitere Figur, die zum Nachdenken anregt. Ein Mann, der von seinen Verpflichtungen am heimischen Hof desertiert. Während er die Karriereleiter nach oben steigt, sinkt er seelisch in ein tiefes Loch. Von Erfolg, Verzweiflung, Nahtod bis zur eventuellen Erleuchtung stellt sich Dengg dieser teils schwerfälligen Thematik mit Leichtigkeit und auf poetische Art. Auch wenn Hartmuth im Zillertal verwurzelt ist, will Dengg nicht zwingend die Zillertaler in den Fokus rücken: „Das ist keine Kritik an den Bewohnern dieses Tales, sie sind vielmehr ein schönes Beispiel, was in unserer neo-liberalen Gesellschaft passiert.“ Die allgemeine Tendenz zu Kapitalismus sei überall zu spüren.