Kirchberger ÖVP: Frische Kräfte und ein neuer Name

Die ÖVP in Kirchberg tritt erstmals als eine einheitliche Liste mit dem Namen „Kirchberg NEU denken – gemeinsam mit Peter Schweiger“ bei der Gemeinderatswahl an.

Kirchberg i. T. – Es war ein Kraftakt, der nun in einer gemeinsamen Liste mündete. Die ÖVP in Kirchberg war bisher in Bünde und unterschiedliche Listen aufgeteilt. Peter Schweiger ist es in den vergangenen Monaten gelungen, die Kräfte zu einen, und so tritt er mit einer ÖVP-Einheitsliste an. „Es war mir sehr wichtig, dass alle Bereiche der ÖVP eingebunden sind, und das ist uns gelungen. Wir haben ein sehr gutes und junges Team aus den verschiedensten Bereichen zusammenstellen können und haben die Liste nun auch bei der Gemeinde eingereicht“, schildert Schweiger.