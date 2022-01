Impact Hub Tirol: Von Wirkung und Wandel in der Wirtschaft

Innsbruck – Wer mit seinem Start-up nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein will, sondern auch sozial und ökologisch etwas verändern möchte, kann sich seit Mitte 2021 an den Impact Hub Tirol wenden – ein Netzwerk aus jungen Menschen, „die sich gemeinsam den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen wollen“, wie Gründerin Jana Ganzmann und ihr Kollege Alexander Auer schildern. Mit einem dritten Co-Founder – Johannes Völlenklee – und verschiedenen Sponsoren und Beratern an Bord hat sich die Organisation bereits einen Namen gemacht.