Skischulleiter Franz Schneider will in Sillian Bürgermeister werden

Franz Schneider will Bürgermeister werden.

Sillian – In der Marktgemeinde Sillian wird es bei den Bürgermeisterwahlen am 27. Februar spannend. Franz Schneider, seit zwölf Jahren im Gemeinderat, tritt mit seiner „Gemeinschaftsliste Sillian“ gegen den amtierenden Bürgermeister Hermann Mitteregger an. Schneider ist 46 Jahre alt, Leiter einer Skischule, Landwirt und Touristiker. „Auf Gemeindeebene wird es eine Herausforderung werden, die wirtschaftliche und soziale Basis aufrechtzuerhalten. Dies kann nur gemeinsam erreicht werden“, ist sich Schneider sicher.