Neugestaltung der Presseförderung: Raabs Antwort auf die Inseratenaffäre

Wien – „Medienkooperationen und Inserate sind per se nichts Anrüchiges. Es ist absolut notwendig, dass die öffentliche Hand die Bevölkerung informiert“, sagt die neue Medienministerin Susanne Raab (ÖVP). Nicht zuletzt als Antwort auf die türkise Inseratenkorruptionsaffäre nennt Raab aber die Neuordnung von Regierungsinseraten und Presseförderung als ersten Schwerpunkt ihrer neuen Aufgabe. Die Details will sie erst mit den Betroffenen besprechen. Klar sei, dass Presseförderung und Inserate getrennt betrachtet werden müssten. Sie verspricht Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Raab hat nach dem Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Bundesregierung die Zuständigkeit für die Medienpolitik übernommen. Der bisherige Medienbeauftragte Gerald Fleischmann hat mit Kurz das Bundeskanzleramt verlassen und ist jetzt im Parlamentsklub der ÖVP beschäftigt.

Die vergleichsweise gering dotierte Presseförderung und die Inserate der öffentlichen Hand stehen seit Langem in einem Missverhältnis. Raab kündigt nun an, die Beteiligten und die Betroffenen ab Februar zu Konferenzen einzuladen, um die künftige Gestaltung zu besprechen.

Einen Zeitplan nennt sie nicht. Ebenso wenig will sie sich inhaltlich festlegen.

Ziel sei jedenfalls eine Regelung, die in Sachen Inserate die gesamte öffentliche Hand und damit auch die Bundesländer umfasst. Der Hintergrund: Unter den Bundesländern gibt die Stadt Wien am meisten für so genannte Medienkooperationen aus.