65-Jähriger nach schwerem Sturz auf der Piste in Sölden bewusstlos

Sölden – Ohne Helm war am Dienstag ein 65-jähriger Österreicher in Sölden auf der Skipiste unterwegs. Gegen 17 Uhr – also außerhalb der Betriebszeit – fuhr der Skifahrer mit drei Begleitern talwärts. Dabei übersah er einen durch eine Schneekanone erzeugten Schneehaufen und kam zu Sturz. Er geriet in Rückenlage und schlug mit dem Rücken und dem Kopf auf der Piste auf und blieb für etwa 15 Minuten bewusstlos liegen. Seine Begleiter waren an derselben Stelle kurz vorher ebenfalls gestürzt, blieben aber unverletzt. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab.