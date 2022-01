„Chai Tea mit Heidi": Heidi Klum singt mit US-Rapper Snoop Dogg

Die 17. "Germany's Next Topmodel"-Staffel startet am 3. Februar.

Los Angeles – Topmodel trifft Toprapper: Heidi Klum (48) singt zusammen mit dem US-Musiker Snoop Dogg (50, "Drop It Like It"s Hot") den Titelsong zur neuen Staffel "Germany's Next Topmodel". "Ich liebe den Song einfach, weil er so happy ist und man direkt Lust bekommt zu tanzen", sagte Klum der Deutschen Presse-Agentur über den Dance-Track "Chai Tea mit Heidi".