Plansee kauft US-Unternehmen Mi-Tech Tungsten Metals

Das Plansee Werk in Breitenwang.

Breitenwang – Die Plansee Gruppe mit Sitz in Breitenwang hat einen Vertrag zur Übernahme des US-Unternehmens Mi-Tech Tungsten Metals in Indianapolis unterzeichnet. Mi-Tech gilt in den USA als einer der führenden Anbieter für Produkte aus Wolfram und beschäftigt fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilte das Tiroler Unternehmen mit. Über die finanziellen Details des Deals wurde Stillschweigen vereinbart.