„Der Bergdoktor" behandelt auch im Urlaub: Winterspecial zum Staffelstart

"Kalte Stille" lautet der Titel des diesjährigen Winterspecials, das am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ORF2 läuft. Eigentlich wollen Martin und Hans beim Skiurlaub in Osttirol ein bisschen ausspannen. Doch dann steht plötzlich die kleine Fiona vor ihrer Berghütte. Das Mädchen spricht nicht, führt sie aber doch zu ihrer verletzten Skilehrerin. Und schon findet sich der Doktor wieder nicht nur mitten in einer rätselhaften Krankheitsgeschichte sondern auch in einem veritablen Familiendrama. Aber am Ende schafft es Doktor Gruber natürlich, alles wieder gut zu machen.

Eine Woche später, am 19. Jänner, geht die ORF/ZDF-Serie mit Hans Sigl dann in sein 15. Jahr. Eins ist sicher: Ruhiger wird es rund um den Wilden Kaiser sicher nicht. Mama Lisbeth (Monika Baumgartner) wird sich weiter wegen des nicht ganz unkomplizierte Liebesleben ihrer beiden Söhne Sorgen machen. Schließlich steht die Geburt von Martins Sohn mit Ex-Freundin Franziska bald bevor. Und die will jetzt aber nach New York ziehen und den Bub allein großziehen. Das gefällt Martin aber nicht so wirklich gut. Derzeit-Freundin Anne dafür umso mehr. Zusätzlich für Stress könnte dann noch Franziskas Mutter sorgen, die in Ellmau auftaucht.